Köln (AFP) In der Nähe der Erde könnte es mehr aktive Kometen geben als bislang angenommen - und damit auch mehr Wasser. Wissenschaftler enttarnten nun einen vermeintlichen Asteroiden-Steinbrocken als noch aktiven Kometen mit Kohlendioxid und Wassereis, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Dienstag in Köln mitteilte. Demnach halten Forscher der Northern Arizona University in den USA sowie des DLR den 1983 entdeckten und als steinähnlichen Asteroiden eingestuften "Don Quixote" jetzt für einen nassen Himmelskörper.

