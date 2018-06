Moskau (AFP) - (AFP) US-Präsident Barack Obama und Russlands Präsident Wladimir Putin haben am Randes des G-20-Gipfels vergangenes Wochenende in St. Petersburg über den Plan gesprochen, Syriens Chemiewaffenarsenal unter internationale Kontrolle zu stellen. "Die Angelegenheit wurde diskutiert", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag laut russischen Nachrichtenagenturen. Von wem die Initiative ausging, ließ er offen. Die Inhalte des halbstündigen Gesprächs würden nicht veröffentlicht.

