Straßburg (AFP) - (AFP) Nach neuen Medienberichten über Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA wird im Europaparlament die Forderung nach einem Einfrieren des SWIFT-Abkommens zur Übermittlung von Bankkundendaten an die USA immer lauter. Vertreter von vier Fraktionen sprachen sich am Dienstag dafür aus, das im Sommer 2010 in Kraft getretene Abkommen auszusetzen, sollten sich Informationen des brasilianischen Fernsehsenders TV Globo als korrekt erweisen. Demnach zapft die NSA das SWIFT-Kommunikationsnetzwerk an, in dem die Bankdaten von Millionen von Bürgern und Unternehmen in der EU gespeichert sind.

