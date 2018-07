Berlin (AFP) - (AFP) Nach 14 Jahren soll die Wasserversorgung von Berlin bald wieder vollständig in öffentlichen Besitz übergehen. Nach weit mehr als einjährigen Gesprächen handelte der Berliner Senat eine Option zum Rückkauf der Anteile des französischen Unternehmens Veolia aus, wie Finanzsenator Ulrich Nußbaum (parteilos) am Dienstag in der Hauptstadt mitteilte. Der Kaufpreis läge bei rund 590 Millionen Euro. Der Senat und das Abgeordnetenhaus, die zuständigen Gremien von Veolia sowie die EU müssen dem jedoch noch zustimmen.

