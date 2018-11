Paris (AFP) - (AFP) Zehntausende Menschen sind in ganz Frankreich gegen die Pläne der sozialistischen Regierung für eine Rentenreform auf die Straße gegangen. Demonstriert wurde am Dienstag unter anderem in der Hauptstadt Paris und in den Großstädten Marseille, Lyon, Toulouse und Nantes. Der Chef der Gewerkschaft CGT, Thierry Lepaon, sagte in Paris, er rechne mit landesweit bis zu 500.000 Demonstranten. Das wären deutlich weniger als 2010, als wegen der Rentenreform des damaligen konservativen Staatschefs Nicolas Sarkozy mehrfach Großdemonstrationen mit bis zu 3,5 Millionen Teilnehmern stattfanden.

