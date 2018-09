Tórshavn (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute in der WM-Qualifikation auf die Färöer. Mit einem Sieg in Tórshavn könnte die DFB-Auswahl vorzeitig als Gruppensieger das Ticket für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien lösen, falls Schweden sein Auswärtsspiel in Kasachstan nicht gewinnen sollte. Bundestrainer Joachim Löw muss gegen den punktlosen Tabellenletzten der Gruppe C den erkrankten Dortmunder Marco Reus ersetzen. Die vakante Position im linken Mittelfeld darf vermutlich der 19-jährige Schalker Julian Draxler übernehmen.

