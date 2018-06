Berlin (SID) - Beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC lichtet sich vor dem Heimspiel am Freitag gegen den VfB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky) das Lazarett. Die Defensivspieler Sebastian Langkamp und Johannes van den Bergh stehen beim Aufsteiger vor einer Rückkehr ins Team.

"Es sieht gut aus. Es könnte sein, dass Sebastian Langkamp wieder von Beginn an spielt", sagte Herthas Trainer Jos Luhukay. Der Manndecker hatte beim VfL Wolfsburg (0:2) am 31. August einen Muskelfaseriss erlitten. Nach zwei Besuchen bei Bayern Münchens Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat der Ex-Augsburger seine Verletzung so gut wie auskuriert. Der Ex-Düsseldorfer van den Bergh hatte sich Mitte August ebenfalls einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.