Astana (dpa) - Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine frühzeitige Qualifikation zur WM 2014 verdorben. Der Stürmer schoss sein Team mit einem Tor in der ersten Spielminute zum 1:0 (1:0)-Erfolg in Kasachstan.

Damit stand schon vor dem Anpfiff der Partie der DFB-Elf auf den Färöer fest, dass die Löw-Auswahl an diesem Spieltag noch nicht als Gruppensieger das Ticket für Brasilien buchen kann. Bei einem Punktverlust hätte Deutschland ein Sieg auf den Färöer gereicht.

Schweden verbesserte seine ohnehin gute Ausgangsposition im Rennen um den zweiten Platz hinter Deutschland, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Mit 17 Punkten gehen die Skandinavier in den Endspurt der Gruppe C. Die Konkurrenten aus Österreich und Irland hatten vor ihrem direkten Duell am Abend in Wien je elf Zähler aufzuweisen, die deutsche Mannschaft vor der Färöer-Partie schon 19 Punkte.

Schweden tat sich wie andere Mannschaften in Astana ebenfalls schwer. Trotz der besseren Spielanlage gelang auf dem Kunstrasen nur der eine Treffer gegen sich tapfer wehrende Kasachen. Österreich hatte in Astana nur 0:0 gespielt, Irland mit 2:1 ebenfalls nur knapp gewonnen. Deutschland siegte in Kasachstan immerhin mit 3:0.

An den letzten beiden Gruppenspieltagen im Oktober (11./15.) spielt Schweden gegen Österreich und Deutschland. Die Iren müssen nach Deutschland und gegen Kasachstan antreten. Österreich muss nach Schweden und auf die Färöer.