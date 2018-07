Tórshavn (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Fußballzwerg Färöer ein glanzloses 3:0 erreicht. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw geht mit fünf Punkten Vorsprung in die abschließenden zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Irland und Schweden. Gegen die Iren reicht am 11. Oktober in Köln nun ein weiterer Sieg, um sich als Tabellenerster der Gruppe C vorzeitig das direkte Ticket für Brasilien 2014 zu sichern.

