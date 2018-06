Berlin (dpa) - Das Aktuelle Kalenderblatt für den 10. September

37. Kalenderwoche

254. Tag des Jahres

Noch 112 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Nikolaus

HISTORISCHE DATEN

2012 - Die afghanischen Sicherheitsbehörden übernehmen offiziell die Kontrolle über das umstrittene US-Militärgefängnis Bagram. Bagram ist die größte US-Basis in Afghanistan. Das Gefängnis liegt auf dem Stützpunkt.

2011 - Beim Untergang der Fähre "MV Spice Islander" vor der Insel Sansibar sterben mindestens 203 Menschen.

2008 - Im Europäischen Zentrum für Teilchenphysik CERN bei Genf werden die ersten Strahlen aus Atomkernen durch den fast 27 Kilometer langen Teilchenbeschleuniger LHC geschickt, die größte Forschungsmaschine der Welt.

2003 - Slowenien schafft die allgemeine Wehrpflicht ab. Gleichzeitig wird auch der Zivildienst für Wehrdienstverweigerer aufgehoben.

1998 - In Nordirland kommt es zu einer historischen Begegnung zwischen Protestantenführer David Trimble und dem Präsidenten der pro-irischen Partei Sinn Fein, Gerry Adams.

1988 - Steffi Graf gewinnt in New York die US-Open und damit als erste Deutsche den "Grand Slam".

1983 - In Darmstadt gründet der Jesuitenpater Bernhard Ehlen die Hilfsorganisation "Ärzte für die Dritte Welt" (heute: German Doctors).

1919 - Im Frieden von Saint-Germain-en-Laye muss Österreich alle nicht deutschsprachigen Gebiete abtreten. Ein Zusammenschluss mit dem Deutschen Reich wird verboten.

1813 - Die Amerikaner besiegen die Briten bei einer Seeschlacht auf dem Eriese während des Britisch-Amerikanischen Krieges.

AUCH DAS NOCH

1993 - dpa meldet: Das "Dino-Fieber" hat jetzt auch in den Backstuben Einzug gehalten. So bieten sowohl ein Nürnberger Großbäcker und ein Kaufhaus in der Innenstadt Dinos zum Anbeißen an.

GEBURTSTAGE

1968 - Guy Ritchie (45), britischer Regisseur ("Snatch")

1958 - Chris Columbus (55), amerikanischer Regisseur ("Harry Potter und der Stein der Weisen")

1953 - Amy Irving (60), amerikanische Schauspielerin ("Palast der Winde")

1943 - Horst-Dieter Höttges (70), deutscher Fußballspieler, Weltmeister 1974

1923 - Uri Avnery (90), israelischer Journalist, Schriftsteller ("Mein Freund, der Feind") und Friedensaktivist

TODESTAGE

1954 - Peter Anders, deutscher Opernsänger, Tenor, geb. 1908

1898 - Kaiserin Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, geb. 1837