Bangkok (dpa) - Vergewaltigungen sind in der Asien-Pazifik-Region erschreckend weit verbreitet. Etwa jeder vierte Mann habe dort schon einmal seine eigene oder eine andere Frau vergewaltigt, berichten Forscher nach der ersten groß angelegten Studie dieser Art in der Medizin-Zeitschrift "The Lancet". Sie entstand im Auftrag der Vereinten Nationen. Dafür wurden insgesamt 10 000 Männer bis 50 Jahre in Bangladesch, Kambodscha, China, Indonesien, Papua-Neuguinea und Sri Lanka befragt. Fast ein Viertel der Männer räumte demnach ein, mindestens einmal eine Frau zum Sex gezwungen zu haben.

