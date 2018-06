Athen (AFP) - (AFP) Tausende Lehrer haben in Athen gegen die von den Griechenlands Kreditgebern geforderten Massenentlassungen und Zwangsversetzungen im Bildungswesen protestiert. Die Demonstration am Dienstag fand im Vorfeld eines einwöchigen Streiks statt, der kommenden Montag beginnen soll. Die Aktion vor dem Parlament, das zeitgleich über eine Reform der Schulgesetzgebung abstimmen sollte, richtete sich gegen das Regierungsvorhaben, fast 6000 in nachrangig eingestuften Fächern wie Kunst, Musik und Theater unterrichtende Gymnasiallehrer an Grundschulen oder in die Verwaltung zu versetzen.

