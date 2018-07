Frankfurt/Main (dpa) - Im erbitterten Machtkampf um den Suhrkamp Verlag steht heute (Dienstag/17.30) vor dem Landgericht Frankfurt eine wichtige Entscheidung an.

Eine Kammer für Handelssachen will bekanntgeben, ob die Familienstiftung von Verlagschefin Ulla Unseld-Berkéwicz der Umwandlung des Hauses in eine Aktiengesellschaft zustimmen darf. Dies will der mit der Verlagschefin seit Jahren zerstrittene Minderheitsgesellschafter Hans Barlach in einem Eilantrag verhindern. Der Familienstiftung als Mehrheitseigentümerin soll untersagt werden, auf der Gläubigerversammlung für den Sanierungsplan zu stimmen.

Der Verlag soll nach dem Willen der Verlagschefin in einem Insolvenzverfahren von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hatte vergangene Woche den Insolvenzplan zugelassen. Barlach würde durch die Umwandlung weitreichende Mitspracherechte verlieren. Suhrkamp ist 2010 von Frankfurt nach Berlin gezogen.