Berlin (dpa) - Felipe Massa hat sein Aus bei Ferrari via Twitter bestätigt. "Von 2014 an fahre ich nicht mehr bei Ferrari", schrieb der Brasilianer, der seit 2006 in Diensten des italienischen Formel-1-Traditionsrennstalls steht.

Damit dürfte die Bestätigung von Kimi Räikkönen als künftiger Teamkollege von Fernando Alonso bei der Scuderia nur noch eine Frage der Zeit sein. Massa, der 2006 noch mit Michael Schumacher gefahren war, aber auch unter dessen Nachfolgern Räikkönen und Alonso nie über den Nummer-Zwei-Status hinauskam, will nun ein Team finden, mit dem er im kommenden Jahr "um die WM kämpfen" kann.

Massa-Twitter