Berlin (dpa) - Beim Entladen eines Flugzeugs am Flughafen Berlin-Tegel ist am Morgen ein bislang unbekannter Gefahrstoff ausgetreten. Sechs Menschen sollen damit nach ersten Erkenntnissen in Berührung gekommen sein, wie die Feuerwehr mitteilte. Ob es Verletzte gab und um welchen Stoff es sich handelt, ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.