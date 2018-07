Islamabad (AFP) - (AFP) Die pakistanische Regierung hat die Freilassung des früheren Vizechefs der afghanischen Taliban, Abdul Ghani Baradar, in Aussicht gestellt. Über den Schritt sei "im Prinzip" entschieden, sagte Regierungsberater Sartaj Aziz am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Baradar werde "vermutlich" noch im September freigelassen, solle aber nicht an Afghanistan überstellt werden.

