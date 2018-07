Zamboanga (AFP) Nach dem Angriff muslimischer Rebellen auf eine Hafenstadt im Süden der Philippinen haben die Angreifer weitere Geiseln genommen. Die Rebellen der Nationalen Befreiungsfront der Moros (MNLF), die am Montag im Morgengrauen mehrere Vororte der Hafenstadt Zamboanga gestürmt hatten, hätten inzwischen rund 170 Menschen in sechs Dörfern in ihre Gewalt gebracht, sagte die Bürgermeisterin Isabelle Climaco Salazar. Die Rebellen würden sie als "menschliche Schutzschilder" benutzen. Zunächst hatten die Rebellen nur 20 Zivilisten als Geiseln genommen.

