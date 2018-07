Bukarest (AFP) Streunende Hunde in Rumänien sollen ab sofort getötet werden können. Ein entsprechendes Gesetz verabschiedete am Dienstag das Parlament in Bukarest. Demnach sollen aufgegriffene Straßenhunde getötet werden können, wenn sich nicht innerhalb von zwei Wochen ein Besitzer meldet. Das Gesetz wurde nur eine Woche nach dem Tod eines kleinen Jungen verabschiedet. Der Vierjährige war in der Nähe eines Parks der rumänischen Hauptstadt von einem Rudel Straßenhunde angefallen und totgebissen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.