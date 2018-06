Moskau (AFP) - (AFP) Russland hat den französischen Plan für eine UN-Resolution zum syrischen Chemiewaffenarsenal zurückgewiesen. Der Vorschlag aus Paris sei "inakzeptabel", erklärte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Laurent Fabius, wie das russische Außenamt mitteilte. Er verwies demnach insbesondere darauf, dass die Regierung in Damaskus in dem Resolutionsentwurf für einen "möglichen Chemiewaffeneinsatz" verantwortlich gemacht werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.