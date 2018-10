Moskau (AFP) Nach 16 Jahren in der sibirischen Wildnis hat sich ein von seinen Eltern verlassener junger Mann in Russland den Behörden anvertraut und um Hilfe gebeten. Der 20-Jährige sei von Bewohnern der Ortschaft Belokuricha aufgefunden worden und nach eigenen Worten schon 1997 mitsamt seiner Familie aus der Zivilisation in eine abgelegene Hütte geflüchtet, sagte ein Justizvertreter am Dienstag. Im Mai ließen ihn seine Eltern demnach allein, doch erst zum Sommerende bekam er es wegen des nahenden Winters mit der Angst zu tun.

