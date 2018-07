Köln (SID) - Am Wochendende kämpft das deutsche Davis-Cup-Team im Duell mit Brasilien um den Klassenerhalt in der Weltgruppe 2014, am Donnerstag steht zunächst die Auslosung im Spielort Neu-Ulm auf dem Programm. Los geht es um 13.00 Uhr. Bundestrainer Carsten Arriens schickt Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer in den Einzelmatches ins Rennen, im Doppel kommen die Neulinge Daniel Brands und Martin Emmrich zum Einsatz.

Mit viel Optimismus starten die deutschen Slalom-Kanuten in die Weltmeisterschaften in Prag, in den vier olympischen Disziplinen hat der deutsche Cheftrainer Michael Trummer mindestens zwei Medaillen als Ziel ausgegeben. Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf den Gesamt-Weltcupsiegern Sebastian Schubert und Sideris Tasiadis. Am Donnerstag stehen ab 9.00 Uhr zunächst die Qualifikationsläufe auf dem Programm.