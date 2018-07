Halle/Westfalen (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen bekommen es im Viertelfinale der Heim-EM mit Kroatien zu tun. Der Weltrangliste-31. bezwang in den Play-offs die Niederlande in einem spannenden Spiel knapp mit 3:2 (23:25, 25:11, 22:25, 25:23, 15:11) und trifft nun am Mittwoch (20.00 Uhr/Sport1) im westfälischen Halle auf die Mannschaft von Bundestrainer Giovanni Guidetti. Der Sieger fährt zum Halbfinale nach Berlin.

Die erfahrenen Kroatinnen knüpften im Duell mit den in der Weltrangliste 13 Plätze besser eingestuften Niederländerinnen an die guten Leistungen aus der Vorrunde an. Bundestrainer Guidetti hatte bereits vor dem unangenehmen Gegner gewarnt: "Alle haben gesehen, wie viele Probleme uns Holland bereitet hat. Wenn wir gegen Kroatien spielen, bedeutet das, dass sie noch besser sind als Holland, also wird das ein richtig hartes Spiel für uns", so der Italiener.

Auch die Türkei, Italien und Frankreich erreichten die Runde der letzten Acht. Gegen den Weltranglisten-39. Weißrussland setzte sich das türkische Team um die Guidetti-Verlobte Bahar Toksoy im ersten Play-off-Spiel in Halle am Dienstag mit 3:0 (25:16, 25:13, 25:17) durch.

Die Italienerinnen hatten in Zürich mit Polen ebenfalls keine Mühe und siegten 3:0 (25:22, 25:22, 25:13). Der Europameister von 2009 war in der Vorrunde überraschend nur Zweiter hinter European-League-Finalist Belgien geworden und musste deswegen den Umweg über die Play-offs nehmen. Die Belgierinnen treffen im Kampf um die Halbfinalteilnahme (Mittwoch, 17.30 Uhr) auf Frankreich, das im zweiten Abendspiel Tschechien mit 3:2 (20:25, 9:25, 25:23, 25:23, 20:18) bezwang.

Der EM-Dritte Türkei hatte den direkten Einzug in die Runde der letzten Acht als Zweiter in der deutschen Vorrundengruppe A verpasst. Nun bekommen es die Türkinnen am Mittwoch (17.00 Uhr) im westfälischen Halle mit Weltmeister Russland zu tun, Italien trifft in Zürich auf Titelverteidiger Serbien (20.30 Uhr).