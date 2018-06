Moskau (AFP) Syrien will nach Angaben von Außenminister Walid al-Muallim der internationalen Chemiewaffenkonvention beitreten. Sein Land sei zudem bereit, seine Giftgasbestände offenzulegen und die weitere Produktion von Chemiewaffen zu stoppen, kündigte al-Muallim am Dienstag laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax an. "Wir sind bereit, anzuzeigen, wo sich die Chemiewaffen befinden, die Produktion zu stoppen und die Anlagen Vertretern Russlands und anderer UN-Staaten zu zeigen", wurde der Minister zitiert.

