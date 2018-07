New York (AFP) Die für Dienstag angekündigte Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zum Syrien-Konflikt ist nach Angaben von UN-Diplomaten vertagt worden. Einen neuen Termin für das auf Russlands Betreiben hin verschobene Treffen gebe es noch nicht, hieß es am UN-Sitz in New York. US-Außenminister John Kerry teilte derweil in Washington nach einem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow mit, Russland wolle den USA noch am Dienstag Einzelheiten zu seinem Plan für die Kontrolle und Vernichtung der syrischen Chemiewaffen vorlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.