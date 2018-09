Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren harten Sparkurs in Europa verteidigt und zugleich Verständnis für Kritik in südeuropäischen Ländern geäußert.

In der ARD-Sendung "Wahlarena" sagte die CDU-Vorsitzende am Montagabend zu Plakaten in Griechenland, die sie in Nazi-Uniform zeigten: "Manchmal ist Kritik nicht immer sachlich. Ich finde, hier muss man ein weiches Herz haben. (...) Ich ziehe manchmal auch die Pfeile auf mich." Einigen Menschen in diesen Ländern gehe es sehr schlecht. Sie seien sehr wütend.

Sie selbst stehe aber dazu, dass finanzschwache Staaten selbst Reformen durchsetzen und ihren Beitrag zur Stabilisierung der Währung beitragen müssten, sagte Merkel. "Ich möchte, dass der Euro stabil ist." Merkel betonte: "Ich bin eigentlich ganz sicher, dass mein Herz sehr enthusiastisch für Menschen in Europa schlägt." Sie sei "wirklich eine Herzenseuropäerin".

