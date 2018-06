Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank hat bei der Aufarbeitung ihrer Verwicklung in den Skandal um die Manipulation international bedeutender Zinssätze eine juristische Schlappe erlitten. Die Kündigungen, welche die Deutsche Bank im Zusammenhang mit den Zinsmanipulationen gegenüber vier Mitarbeitern ausgesprochen hatte, seien unzulässig gewesen, urteilte am Mittwoch das Arbeitsgericht Frankfurt am Main.

