Köln (AFP) Die Internetwirtschaft rechnet bei der Veröffentlichung der neuen Version des Apple-Betriebssystems iOS für mobile Geräte des US-Herstellers kommende Woche mit massiven Problemen in den Handynetzen rund um den Globus. Die Umstellung auf die neue Software werde "die Infrastruktur des mobilen Internets weltweit an ihre Kapazitätsgrenzen bringen", erklärte der Internet-Wirtschaftsverband Eco am Mittwoch in Bonn. Bereits in den vergangenen Jahren seien Höchstlasten im mobilen Internet nicht durch Videos oder bei Katastrophennachrichten erreicht worden, sondern wenn Apple neue Software veröffentlicht habe.

