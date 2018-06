Wiesbaden (AFP) In Deutschland besuchen im internationalen Vergleich nur sehr wenige Studenten eine private Hochschule. Der Anteil der Studierenden dort lag im Jahr 2011 mit sechs Prozent weit unter dem Durchschnitt der Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit 29 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.