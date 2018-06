Köln (SID) - Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) hat sich nach Aussage seines Managers bis zuletzt Hoffnung auf einen Wechsel zum Traditionsrennstall Ferrari machen dürfen. Am Mittwoch bestätigte die Scuderia nach langen Spekulationen stattdessen die Verpflichtung von Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen (Finnland). "Zwei Monate lang haben wir mit Ferrari verhandelt, die Verträge hin und her geschickt", sagte Manager Werner Heinz der Schweizer Zeitung Blick: "Beide Parteien hätten nur noch unterschreiben müssen."

Die endgültige Absage sei demnach erst am späten Dienstagabend per SMS gekommen, Absender sei Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali gewesen. Durch die Rückkehr Räikkönens von Lotus zu den Italienern öffnen sich allerdings neue Türen für den 26-jährigen Hülkenberg, der in dieser Saison im Sauber kaum Chancen auf Topresultate hat. "Nach Kimis Absprung zu Ferrari reden wir jetzt nochmal mit Lotus und schauen, wie sie für 2014 aufgestellt sind", sagte Heinz. Hülkenberg könnte dort in der kommenden Saison Teamkollege des Franzosen Romain Grosjean werden.