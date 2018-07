Paris (AFP) - (AFP) Gänseleberpastete, feine Aufstriche, Chutneys und Marmelade - das Schloss von Versailles vertreibt künftig unter seinem Namen hochwertige Lebensmittel. Die Produkte werden zunächst in dem Schloss selbst und in Pariser Luxuskaufhäusern verkauft, wie die Schlossverwaltung am Mittwoch mitteilte. Angeboten werden die Bio-Produkte auch in der Schweiz und im Internet, um dann in feinen Lebensmittelläden an Flughäfen und in Großstädten in aller Welt feilgeboten zu werden.

