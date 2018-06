Paris (AFP) Der Medien- und Telekommunikationskonzern Vivendi will sich in zwei Teile aufspalten. Eines der künftigen Unternehmen solle aus der Mediensparte bestehen, das andere aus dem Mobilfunk-Anbieter SFR, teilte Vivendi am Mittwochabend mit. SFR erhalte dadurch "eine größere Freiheit".

