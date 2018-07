Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit seinem Leistungsträger Jonathan Schmid vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit der Einigung mit dem 23 Jahre alten Franzosen, der seit fünf Jahren in Freiburg spielt, machte der Europa-League-Starter keine Angaben.

"Wir sind glücklich, dass sich Jonny dafür entschieden hat, weiterhin in Freiburg zu spielen. Als Spieler aus der Region, der in der Fußballschule seine Ausbildung abgeschlossen hat, hat er sich zu einem Leistungsträger des Profiteams entwickelt. Seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag spricht für unseren Standort und für die Philosophie des Sport-Clubs", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Schmid war im Alter von 18 Jahren über Racing Strasbourg und den Offenburger FV nach Freiburg gekommen. In der Saison 2010/11 stand der Mittelfeldspieler erstmals im Kader der Profimannschaft. Mit elf Treffern in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit hatte Schmid maßgeblichen Anteil am Erfolg der Freiburger.