Nairobi (AFP) In Kenias trockenem Norden ist ein riesiges Grundwasservorkommen entdeckt worden. Es handle sich um rund 250 Milliarden Kubikmeter Wasser, erklärten die Regierung des Landes und die Vereinten Nationen am Mittwoch. Jährlich flössen zudem etwa 3,4 Milliarden Kubikmeter Wasser hinzu. Den etwa 500.000 Menschen in der Turkana-Wüstenregion könnten den Angaben zufolge damit künftig dürrebedingte Hungersnöte erspart bleiben.

