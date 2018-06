Washington/Beirut (dpa) - Im Konflikt um Syriens Chemiewaffen erhält US-Präsident Barack Obama den Druck auf Machthaber Baschar al-Assad aufrecht. Ziel sei, dass Syrien seine Chemiewaffen aufgebe und letztlich vernichte, sagte Obama in der Nacht in einer 15-minütigen Rede an die Nation.

Die Drohung mit einem Militärschlag, sollte es keine Lösung geben, hielt Obama aufrecht.

In der mit Spannung erwarteten Fernsehansprache bezeichnete er den Giftgasangriff gegen die syrische Bevölkerung am 21. August als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Die USA wüssten, dass Assad dafür verantwortlich sei. Klarheit sollen die Ergebnisse der UN-Inspekteure schaffen. Ihr Bericht wird nach Informationen der luxemburgischen Regierung für Montag erwartet.

In Hannover wurden am Nachmittag die ersten der 5000 syrischen Flüchtlinge erwartet, die Deutschland aufnehmen wird. Es handele sich vorwiegend um Frauen und Kinder, sagte eine Sprecherin der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in der libanesischen Hauptstadt Beirut, wo sich die knapp 110 Flüchtlinge am Morgen auf ihre Abreise vorbereiteten. Für die Syrer geht es anschließend in das Durchgangslager Friedland bei Göttingen, von wo aus sie nach zwei Wochen auf die Bundesländer verteilt werden sollen.

Obama erklärte, er wolle sich in der Syrienfrage auch weiterhin mit Kremlchef Wladimir Putin beraten und habe US-Außenminister John Kerry gebeten, mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow einen diplomatischen Weg aus dem Konflikt zu suchen. Die beiden sollen sich am Donnerstag in Genf treffen, berichtete der US-Sender CNN.

Bei dem Treffen könnte es um eine gemeinsame Syrien-Resolution gehen, die das arabische Land zwingt, sein Chemiewaffenarsenal unter internationale Kontrolle zu stellen und zu zerstören. Russland hatte seinen Verbündeten Syrien bereits zu diesem Schritt aufgefordert.

Allerdings wurde eine für Dienstag geplante Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu der Frage überraschend wieder abgesagt. Moskau lehnte einen französischen Resolutionsentwurf als "unannehmbar" ab, wie Lawrow erklärte.

Paris wollte in dem Papier auch Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen festschreiben, sollte Syrien den Plänen zur Chemiewaffenabrüstung nicht nachkommen. Dazu gehören neben Sanktionen notfalls auch militärische Mittel. Frankreichs Präsident François Hollande ließ mitteilen, sein Land werde weiter im Weltsicherheitsrat das Gespräch suchen.

Die russische Staatsduma begann am Mittwoch mit der Beratung über eine Syrien-Erklärung. Zuvor hatte Putin Damaskus nicht nur zur internationalen Kontrolle der Chemiewaffen, sondern auch eindringlich zur Vernichtung des gesamten Arsenals aufgerufen. Zugleich forderte er die USA nach Angaben der Agentur Interfax zum Verzicht auf einen Militärschlag auf.

Das israelische Fernsehen berichtete, Moskau habe Assad als Gegenleistung für ein Einlenken im Chemiewaffenstreit die Lieferung zusätzlicher konventioneller Waffen zugesagt. In die zweiwöchigen Verhandlungen darüber sei auch der Iran einbezogen worden. Ein Teil der Waffen sei schon auf dem Seeweg nach Syrien. Für den Bericht gab es in Russland zunächst keine Bestätigung.

Bei dem Giftgasangriff in den Vororten von Damaskus am 21. August waren nach Angaben der US-Regierung mehr als 1400 Menschen ums Leben gekommen, darunter Hunderte Kinder. Für die Frage, ob der Angriff tatsächlich auf Assads Konto ging, gibt es allerdings bislang keine unumstößlichen Beweise, wie der Stabschef im Weißen Haus, Denis McDonough, eingeräumt hat.

Der seit zweieinhalb Jahren andauernde Bürgerkrieg hat laut UN-Schätzungen inzwischen mehr als 100 000 Todesopfer gefordert. Nach Erkenntnissen unabhängiger Experten begehen Regierungstruppen wie Rebellen schwerste Verbrechen an Zivilisten. Die Täter müssten unbedingt strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, betonte die vom UN-Menschenrechtsrat berufene Untersuchungskommission für Syrien am Mittwoch bei der Vorlage ihres jüngsten Lageberichts. Der Bürgerkrieg werde mit immer grausameren Mitteln geführt.

