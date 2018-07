Moskau (dpa) - Russland hat seine Pläne zur Kontrolle syrischer Chemiewaffenarsenale nach eigenen Angaben bereits den USA übergeben. Die Außenminister beider Staaten, Sergej Lawrow und John Kerry, wollen über das Vorhaben an diesem Donnerstag in Genf sprechen.

Das sagte ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter des russischen Außenministeriums der Agentur Interfax. Details teilte er nicht mit. Lawrow reise von einem Besuch in der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan direkt zu dem Treffen mit Kerry, das nachmittags in der Stadt in der Schweiz stattfinden soll, sagte der Mitarbeiter.