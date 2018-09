Beirut (dpa) - Die ersten der 5000 syrischen Flüchtlinge, die Deutschland aufnehmen wird, bereiten sich im Libanon auf ihre Abreise vor. Die Gruppe versammelte sich vor dem Abflug nahe der Zentrale der Internationalen Organisation für Migration in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Bei den knapp 110 Flüchtlingen handele es sich vorwiegend um Frauen und Kinder, sagte eine IOM-Sprecherin. Unter ihnen sind nach Angaben der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen auch Folteropfer. Die Flüchtlinge sollen am Nachmittag mit einem Sonderflug in Hannover eintreffen.

