Heinsberg (dpa) - Ein Polizist hat bei Aachen auf einen Angreifer geschossen und ihn schwer verletzt. Der 26 Jahre alte Mann liege in einem kritischen Zustand im Krankenhaus, teilte die Aachener Staatsanwaltschaft mit. Sie prüfe jetzt routinemäßig, ob der Polizist am Dienstagabend in Heinsberg in Notwehr gehandelt habe, erläuterte ein Sprecher. Der Polizeieinsatz spielte sich in der Wohnung des 26-Jährigen ab.

