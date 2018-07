Bengasi (AFP) Bei einer heftigen Explosion sind in der ostlibyschen Küstenstadt Bengasi mehrere Behördengebäude zum Teil schwer beschädigt worden. Ein Gebäude des Außenministeriums wurde bei dem Anschlag am Mittwochmorgen teilweise zerstört, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Auch das angrenzende Hauptquartier der Zentralbank in Bengasi wurde stark beschädigt. Über mögliche Opfer des Anschlags, der offenbar mit einer Autobombe verübt wurde, gab es zunächst keine Angaben.

