Frankfurt/Main (dpa) - Im Wettbewerb um den Deutschen Buchpreis stehen die sechs Autoren des Finales fest. Die Jury nominierte dafür Mirko Bonné ("Nie mehr Nacht"), Reinhard Jirgl ("Nichts von euch auf Erden"), Clemens Meyer ("Im Stein"), Terézia Mora ("Das Ungeheuer"), Marion Poschmann ("Die Sonnenposition") und Monika Zeiner ("Die Ordnung der Sterne über Como").

Dies teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Mittwoch in Frankfurt mit. Der Sieger wird am 7. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben. Der Preis für die beste literarische Neuerscheinung des Jahres ist mit insgesamt 37 500 Euro dotiert.

Deutscher Buchpreis