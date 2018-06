New York (dpa) - Von "Germany's Next Topmodel" auf die Laufstege der Welt: Alisar Ailabouni, vor drei Jahren Gewinnerin der TV-Show, ist derzeit eines der gefragtesten Models bei der Modewoche in der Millionenmetropole New York. Die 24-Jährige stolzierte bei der Fashion Week unter anderem für Concept Korea, The Row und Marc And Estel über die Laufstege, wie sie auch mit mehreren Fotos auf ihrem Blog dokumentierte. Mit Spannung erwartet werden bei der bis Donnerstag dauernden Veranstaltung noch die Schauen der US-Top-Designer Ralph Lauren und Calvin Klein.

