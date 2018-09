New York (dpa) - Die US-Sängerin und frühere Disney-Schauspielerin Miley Cyrus hat erneut mit nackter Haut für Diskussionen gesorgt. Im Video zu ihrer neuen Single "Wrecking Ball" schaukelt sie teils nur in Unterwäsche, teils nackt auf einer Abrissbirne. Bisher haben mehr als 42 Millionen Menschen das am Wochenende veröffentlichte Video auf Youtube angeklickt. In Hunderttausenden Kommentaren zeigten sich die Fans gespalten. Cyrus hatte erst vor wenigen Wochen mit einem Auftritt bei den MTV Video Music Adwards für Aufregung gesorgt.

