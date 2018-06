Klinsmann mit USA für Fußball-WM qualifiziert

Columbus/Boston (dpa) - Trainer Jürgen Klinsmann hat sich mit der Fußball-Nationalmannschaft der USA vorzeitig für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien qualifiziert. Am Dienstag (Ortszeit) gewannen die Amerikaner in Columbus gegen den Erzrivalen Mexiko 2:0 und übernahmen mit 16 Punkten die Tabellenführung der CONCACAF-Gruppe. Durch das gleichzeitige 2:2 von Panama in Honduras kann das Klinsmann-Team bei noch zwei ausstehenden Partien nicht mehr von einem der ersten drei Plätze verdrängt werden, die zur Qualifikation reichen. Costa Rica hat sich durch ein 1:1 bei den von Winfried Schäfer trainierten Jamaikanern ebenfalls das Brasilien-Ticket gesichert.

Giovanni Trapattoni tritt als Nationalcoach Irlands zurück

Dublin (dpa) - Giovanni Trapattoni ist als Trainer der irischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Dies gab der nationale Verband einen Tag nach der 0:1-Niederlage der Iren in der WM-Qualifikation in Wien gegen Österreich bekannt. Nach diesen Angaben erfolgte die Trennung nach einem "freundschaftlichen Treffen" mit Trapattoni am Mittwochmorgen in beiderseitigem Einvernehmen. Der frühere Coach des FC Bayern München und der italienischen Nationalmannschaft hatte das Amt als Coach in Irland im Juni 2008 angetreten.

Sam endgültig für Deutschland - Löw: "War nicht der Gedanke"

Tórshavn (dpa) - Sidney Sam ist mit seinem Einsatz im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer (3:0) endgültig deutscher Nationalspieler. Der Fußballprofi von Bayer Leverkusen bestritt in Tórshavn zwar schon sein drittes Spiel für das DFB-Team. Doch die Partie auf den Schafsinseln war das erste Wettbewerbsspiel. Sam hätte auch für Nigeria, das Land seines Vaters, spielen können. Laut Regel des Weltverbandes FIFA ist ein Wechsel nach dem ersten Pflichtspiel mit der A-Mannschaft nicht mehr möglich.

Gericht verschiebt Vernehmung von Messi in Steueraffäre

Barcelona (dpa) - Eine spanische Ermittlungsrichterin hat die Vernehmung des Fußballstars Lionel Messi in einer Steueraffäre verschoben. Die ursprünglich für den kommenden Dienstag vorgesehene Anhörung des Torjägers des FC Barcelona soll nach Medienberichten vom Mittwoch nun am 27. September stattfinden. Der Anwalt des Weltfußballers hatte um eine Verschiebung gebeten, weil er am 17. September wegen eines anderen Verfahrens verhindert sei. Dem Argentinier wird zur Last gelegt, in den Jahren 2007, 2008 und 2009 dem Finanzamt 4,1 Millionen Euro an Steuern schuldig geblieben zu sein.

HSV-Trainer Fink holt Mancienne und Rajkovic zurück ins Profi-Team

Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat die aussortierten Verteidiger Michael Mancienne und Slobodan Rajkovic begnadigt. Beide dürfen wieder mit der ersten Mannschaft trainieren. Dagegen müssen Robert Tesche und Gojko Kacar beim Regionalliga-Team bleiben.

Räikkönen-Wechsel zu Ferrari perfekt

Maranello (dpa) - Kimi Räikkönens Wechsel zu Ferrari ist endgültig perfekt. Das italienische Formel-1-Team bestätigte am Mittwoch den Vertragsabschluss mit dem Finnen, der bereits von 2007 bis 2009 für die Scuderia gefahren war. Der 33-Jährige werde in den kommenden zwei Jahren an der Seite des Spaniers Fernando Alonso für den Rennstall an den Start gehen, teilte Ferrari mit. Räikkönen ersetzt den Brasilianer Felipe Massa, der sein Cockpit nach acht Jahren räumen muss. Der "Iceman" war 2007 als Ferrari-Nachfolger von Michael Schumacher Weltmeister geworden. Seit dem Vorjahr fährt Räikkönen für das Lotus-Team.

Bayern-Basketballer lösen Vertrag mit Center Homan auf

München/Frankfurt/Main (dpa) - Die Basketballer von Bayern München haben den Vertrag mit ihrem Center Jared Homan aufgelöst. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, sei die Einigung mit dem Amerikaner einvernehmlich erfolgt. Homan, der in der Saison 2011/12 von Virtus Bologna gekommen war, spielte in den Planungen von Trainer Svetislav Pesic keine Rolle mehr. Bereits zu Beginn der Vorbereitung war der US-Boy von Pesic aussortiert worden. Für die Center-Position haben die Bayern John Bryant aus Ulm und Yassin Idbihi von ALBA Berlin verpflichtet.