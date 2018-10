Wiesbaden (dpa) - Deutschlands Verbraucher können trotz nach wie vor relativ hoher Nahrungsmittelpreise aufatmen: Die Inflation ist insgesamt wieder auf dem Rückzug.

Im August lag die jährliche Teuerungsrate mit 1,5 Prozent deutlich unter dem Niveau der Vormonate Juli (1,9 Prozent) und Juni (1,8 Prozent). Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bestätigte am Mittwoch seine erste Schätzung von Ende August. Von Juli auf August 2013 veränderte sich das Preisniveau nicht.

Damit entfernt sich die Inflationsrate wieder von der Warnschwelle der Europäischen Zentralbank (EZB): Die Währungshüter sehen ein stabiles Preisniveau bei Werten von knapp unter 2,0 Prozent gewahrt.

Die Statistiker erklärten die niedrigere Teuerungsrate im August vor allem damit, dass Energie binnen Jahresfrist nur geringfügig teurer wurde: Der geringe Anstieg von 0,5 Prozent zum Vorjahr dämpfte die Gesamtteuerung. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Inflationsrate im August bei 1,8 Prozent gelegen.

Wie in den Vormonaten war Strom deutlich teurer als ein Jahr zuvor (plus 11,6 Prozent). Weniger zahlen mussten Verbraucher dagegen für Heizöl (minus 8,1 Prozent) und Kraftstoffe (minus 4,5 Prozent).

Obst und Gemüse waren zwar günstiger als im Juli 2013, aber deutlich teurer als im August 2012. Insgesamt lagen die Nahrungsmittelpreise mit plus 4,9 Prozent weiterhin deutlich über der Gesamtteuerung. Die Preise für Butter etwa zogen um 32,8 Prozent an, auch für Obst (plus 7,4 Prozent) und Gemüse (plus 7,0 Prozent) mussten die Verbraucher in Deutschland tiefer in die Tasche greifen.

Etwas Entspannung brachte hier die Monatsentwicklung: Im Vergleich zum Juli 2013 sanken die Nahrungsmittelpreise insgesamt um 0,8 Prozent. Deutlich günstiger wurden - saisonbedingt - Obst (minus 2,6 Prozent) und Gemüse (minus 6,3 Prozent).

Mitteilung Bundesamt