Moskau (AFP) Der Oppositionskandidat Alexej Nawalny geht juristisch gegen seine Niederlage bei der Bürgermeisterwahl in der russischen Hauptstadt Moskau vor. Er werde am Donnerstagmorgen eine 50.000 Seiten umfassende Klageschrift bei Gericht einreichen, um die Amtseinführung seines Konkurrenten Sergej Sobjanin zu verhindern, sagte der 37-Jährige am Mittwoch dem Radiosender Moskauer Echo. "Wir haben eindeutige und unstrittige juristische Beweise, und die werden wir vorlegen."

