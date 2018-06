New York (AFP) - (AFP) Die New Yorker Demokraten haben bei einer Vorwahl ihren Kandidaten für die Nachfolge von Bürgermeister Michael Bloomberg bestimmt. Nachwahlbefragungen zufolge setzte sich der 52-jährige Bill de Blasio am Dienstag (Ortszeit) gegen seine innerparteilichen Konkurrenten durch, wie örtliche Medien berichteten. Es war aber zunächst unklar, ob er die erforderlichen 40 Prozent der Stimmen bereits in der ersten Runde erhielt. Sollte keiner der Bewerber gewinnen, wird es eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten im Oktober geben.

