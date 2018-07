Berlin (dpa) - Zur Finanzierung einer großen Pflegereform plant SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück eine Erhöhung der Beiträge zur Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte. Das bekräftigte er am Abend in der ARD-Sendung "Wahlarena". Man brauche in den nächsten Jahren 125 000 bis 130 000 neue Pfleger, sagte Steinbrück. Dafür müsse man die Bezahlung verbessern. Es könne es nicht sein, dass Pfleger für ihre Ausbildung selbst bezahlen müssten. Zudem müsse der Pflegebedürftigkeitsbegriff auf Demenzkranke erweitert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.