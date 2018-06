Santiago de Chile (AFP) - (AFP) Bei gewaltsamen Zusammenstößen am Rande des Gedenkens an den Militärputsch gegen Chiles sozialistischen Präsidenten Salvador Allende vor 40 Jahren sind dutzende Menschen verletzt worden. 264 Demonstranten seien in der Nacht zum Donnerstag in der Hauptstadt Santiago de Chile festgenommen worden, teilte das Innenministerium mit. Nach Angaben der Polizei wurden 42 Beamte verletzt, sechs von ihnen hätten durch Schüsse und Säureangriffe schwere Verletzungen erlitten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.