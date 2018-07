Mainz (AFP) Die FDP hat sich auf die Union als einzig möglichen Koalitionspartner nach der Bundestagswahl festgelegt. Der Parteivorstand beschloss am Donnerstag in Mainz einen Wahlaufruf, der eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen in einer Ampelkoalition ausschließt. Die Liberalen begründen die Absage mit inhaltlichen Differenzen vor allem in der Steuer- und Haushaltspolitik. "Darum schließen wir Liberale eine Koalition mit Roten und Grünen aus", heißt es in dem Wahlaufruf.

