Berlin/München (AFP) - (AFP) Der ehemalige Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann will nach seinem Rücktritt beim Versicherungskonzern Zurich einem Zeitungsbericht zufolge auch seinen Aufsichtsratsposten bei Siemens abgeben. Voraussichtlich bereits am kommenden Mittwoch werde Ackermann sein Mandat zur Verfügung stellen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Donnerstag aus dem Umfeld des Unternehmens.

