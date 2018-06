Köln (SID) - Jan-Henrik Gruszecki, der Sprecher der Fan-Initiative "12:12", hat NRW-Innenminister Ralf Jäger nach dessen Ankündigung, die Polizei aus dem Stadion von Schalke 04 zurückzuziehen, kritisiert. "Jäger war doch ziemlich unsouverän, hat sich vom Polit-Hooligan zum Kleinkind verwandelt, dem man offenbar seine Schippe weggenommen hat", sagte Gruszecki Sport1.

Jäger hatte am Donnerstag erklärt, die Polizei werde sich künftig nur noch außerhalb der Schalker Arena für Notfälle bereit halten. Der Minister reagierte damit auf die öffentliche Kritik des Klubs am umstrittenen Einsatz der Polizei beim Champions-League-Spiel am 21. August gegen PAOK Saloniki. Polizeibeamte waren mit Schlagstöcken und unter Einsatz von Pfefferspray in den Schalker Block eingedrungen, um eine provozierende Fahne zu entfernen.

"Wir haben beim Spiel Schalke gegen Saloniki ja gesehen, dass die Polizei wie eine wilde Horde durchgeknüppelt ist und mit Pfefferspray für 80 Verletzte gesorgt hat. Sogar das Deutsche Rote Kreuz wurde von den Polizisten verprügelt", sagte Gruszecki weiter: "Ich glaube, das spricht für sich und zeigt, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen derzeit noch nicht so weit ist wie viele Fußballfans."